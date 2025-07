Uma mulher foi agredida pelo companheiro na noite de domingo (27), em uma chácara no Jardim Itapuã, em Rio Claro. O casal, junto há 14 anos, trabalha como caseiro no local. Segundo a Polícia Militar, após consumir bebida alcoólica, o homem tornou-se agressivo, proferiu ofensas contra a companheira e a expulsou da residência. Ao tentar retornar, a mulher foi atingida com cadeiradas e sofreu um corte profundo na testa, com sangramento intenso. Vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia. Um familiar do agressor tentou intervir para conter a briga.

A vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento da Avenida 29 e, posteriormente, encaminhada ao Plantão Policial. O agressor foi preso em flagrante e responderá com base na Lei Maria da Penha. Ele permanece na carceragem local, à disposição da Justiça, e deve passar por audiência de custódia.

Em outro caso, este ocorrido no sábado (26), um mecânico de 36 anos foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Cervezão. A Polícia Militar foi acionada via COPOM e encontrou o suspeito alterado, quebrando móveis e ameaçando de morte sua companheira, uma mulher de 38 anos. Com a autorização da vítima, os policiais entraram na casa e efetuaram a prisão, utilizando algemas para garantir a segurança de todos. A mulher relatou ter sido empurrada, enforcada e quase atingida por uma geladeira que o agressor tentou arremessar contra ela. O imóvel estava danificado e o suspeito foi levado ao pronto-socorro antes de ser conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante e encaminhado ao setor carcerário. A mãe do detido foi comunicada da prisão e as providências legais foram adotadas.

No distrito de Ajapi, também em Rio Claro, uma mulher foi espancada pelo companheiro na noite de domingo, após uma confraternização com consumo de álcool. O casal, que vive junto há seis anos, possui histórico de conflitos, agravados pelo comportamento agressivo do homem quando ingere bebida alcoólica. Após uma discussão durante o churrasco, o agressor saiu de carro e, ao retornar, exigiu entrar na residência. Após ser autorizado, iniciou as agressões com puxões de cabelo, socos e tentativa de sufocamento. Quando percebeu que a mulher ligava para a PM, usou o cabo de um rodo para golpeá-la na cabeça, tórax, braços e joelho, causando ferimentos visíveis. A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento da Avenida 29 e o agressor, preso em flagrante, permanece detido, aguardando audiência de custódia. O caso está sob investigação no contexto da Lei Maria da Penha.

Em Santa Gertrudes, um homem foi preso em flagrante na madrugada de domingo após agredir sua companheira durante uma discussão motivada pelo conteúdo de um filme. A mulher, auxiliar de limpeza de 44 anos, ficou ferida após se sentir desrespeitada ao ver o companheiro, um soldador de 40 anos, assistindo a um filme pornográfico. Ao desligar a televisão, foi agredida com um soco no rosto, teve os óculos quebrados e sofreu outras lesões, além de ser enforcada. Em defesa, a vítima utilizou uma faca de mesa para atingir o agressor na lateral do corpo, provocando um ferimento leve.

Ambos foram medicados e liberados, sendo conduzidos à delegacia. Durante revista, foi encontrada outra faca semelhante em posse do homem. Ele admitiu parte das agressões e relatou uso de álcool, drogas e o desejo de deixar a residência. Apesar de a mulher não ter solicitado medida protetiva, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e permanece preso, à disposição da Justiça.