Um grave acidente foi registrado por volta das 23h30 dessa segunda-feira (07) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 170 sul, entre as cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes. A ocorrência, inicialmente tratada como um possível homicídio culposo na direção de veículo automotor, teve como desfecho a morte de um motociclista que colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão parado na faixa de rolamento.

Segundo o relato do condutor do caminhão envolvido, ele trafegava pela faixa da esquerda quando tentou mudar para a direita, momento em que atingiu um veículo que estaria em seu ponto cego. Com a colisão lateral, o carro atingido foi lançado à frente do caminhão e arrastado por alguns metros até que ambos os veículos pararam sobre a faixa da esquerda. Os dois motoristas desceram para verificar os danos e constataram que ninguém havia se ferido, porém não retiraram os veículos da pista.

Foi nesse momento que a motocicleta conduzida por Wagner de Matos Nunes, de 37 anos, colidiu com violência contra a traseira do caminhão parado. O impacto foi tão forte que o motociclista morreu instantaneamente no local. A perícia técnica compareceu no local do acidente, e o Instituto Médico Legal foi acionado para o recolhimento do corpo. As causas do acidente seguem sob investigação.

Trabalhador morre atropelado por Kombi em Santa Gertrudes

Um atropelamento com vítima fatal mobilizou equipes da Polícia Militar e do SAMU na noite dessa segunda-feira, por volta das 18h53, na Estrada Municipal de Santa Gertrudes. Acionados via COPOM, os policiais se dirigiram ao local e encontraram a vítima, Juan Carlos King Monteiro, de 47 anos, desacordada às margens da pista. Pouco depois, às 19h50, o óbito foi confirmado pela equipe do SAMU.

Segundo o relato de uma testemunha que presenciou o acidente, Juan era seu colega de trabalho e ambos atuavam na mesma empresa. Após estacionarem seus caminhões em uma fila de descarregamento, os dois seguiam a pé até um posto de combustíveis nas proximidades. Conforme o depoimento, caminhavam ao lado da pista, na contramão do tráfego, quando Juan foi surpreendido e atingido violentamente pelas costas por uma Kombi.

O condutor do veículo afirmou que retornava à cidade no momento em que tentou realizar uma manobra de ultrapassagem em uma via com pouca iluminação e sem sinalização. Durante a manobra, avistou repentinamente uma pessoa sobre a pista, na contramão, e, embora tenha tentado desviar, não conseguiu evitar a colisão. Ele permaneceu no local e prestou os primeiros socorros.

A Kombi, pertencente à frota da prefeitura, foi liberada ao representante municipal Agnaldo, que compareceu ao local. A autoridade policial determinou a lavratura do boletim de ocorrência, a requisição de necrópsia da vítima e a constatação dos danos no veículo envolvido.