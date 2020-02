PMs salvam bebê que se engasgou com água

Policiais militares da 1ª Companhia do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior salvaram uma criança de apenas 33 dias de vida na tarde de segunda-feira (17), em Rio Claro.

Os policiais foram solicitados para atendimento de ocorrência em que uma criança estava inconsciente devido a ter se engasgado com água. No local, os policias encontraram o recém-nascido desfalecido e realizaram manobra para desobstruir as vias aéreas, bem como respiração boca a boca, obtendo sucesso em reverter o estado da criança, fazendo com que ela tivesse a consciência recobrada.

Após o sucesso na intervenção, o bebê foi encaminhado à UPA do Cervezão para demais procedimentos, permanecendo em observação.