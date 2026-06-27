Ações da Polícia Militar resultaram em prisões, apreensões de menores e registro de ocorrências de trânsito em diversos bairros da cidade

Uma série de ações de segurança pública movimentou Rio Claro e a região nessa sexta-feira (26). Entre as ocorrências registradas pelas autoridades, destacam-se a captura de um foragido da Justiça, apreensões de adolescentes por envolvimento em atos infracionais, o combate ao tráfico de drogas e o atendimento a um acidente de trânsito envolvendo uma pedestre.

No bairro São Benedito, policiais militares realizaram a captura de um procurado da Justiça durante a operação Cavalo de Aço. Após a abordagem, a equipe da ROCAM confirmou que o indivíduo era evadido da penitenciária de Itirapina. O homem, que já possuía antecedentes por tráfico, furto e receptação, foi conduzido ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.

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Ações contra o tráfico e ocorrências de trânsito

Em outra frente de atuação, no bairro Jardim Araucária, a Polícia Militar prendeu uma mulher e apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por uma denúncia do sistema de videomonitoramento. No local, foram encontrados 35 ependorfes de cocaína, uma porção de maconha e R$ 410 em espécie. Enquanto a mulher teve a prisão em flagrante decretada, os menores foram liberados após serem ouvidos.

Já no bairro Recanto Paraíso, a Força Tática cumpriu um mandado de internação provisória contra um menor de idade. O jovem foi localizado em frente à sua residência e encaminhado ao plantão policial para as medidas legais cabíveis.

Por fim, um atropelamento foi registrado na Avenida Visconde do Rio Claro, na Vila Aparecida. Uma adolescente de 16 anos foi atingida por uma motocicleta ao atravessar a faixa de pedestres. Segundo informações, o motociclista alegou que sua visão foi prejudicada pelo capacete embaçado. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA do Cervezão. O caso será investigado pelas autoridades competentes.