Suspeito tentou fugir ao perceber a chegada da equipe policial, mas foi capturado momentos depois no bairro

Na última terça-feira, policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37° BPM/I) prenderam um homem procurado pela Justiça no Jardim Ipanema, em Rio Claro. O indivíduo foi localizado em sua residência e, ao perceber a chegada da guarnição, tentou empreender fuga, mas foi alcançado e detido a poucos metros do imóvel.

Durante a abordagem e verificação de dados, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. O homem admitiu aos policiais que havia fugido do sistema prisional enquanto cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, afirmou estar ciente de que seu regime de cumprimento de pena seria regredido para o fechado devido a novas condenações pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

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Encaminhamento ao Plantão Policial

Após a captura, o homem foi submetido a atendimento médico de rotina, procedimento padrão em casos de prisão, e posteriormente conduzido ao Plantão Policial. A autoridade de plantão formalizou a prisão, e o detido permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.