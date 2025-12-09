Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Militar frustrou a ação de dois criminosos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que se preparavam para cometer um homicídio na cidade de Rio Claro. Consta no boletim de ocorrência que uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela Avenida 66, bairro Araucária, quando passou a acompanhar uma motocicleta ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada mas eles não obedeceram. A perseguição se deu por inúmeros quarteirões até que na Rua 14, próximo da Avenida 40, o condutor da moto colidiu com um veículo que passava pelo trecho.

Com o impacto a dupla da moto veio ao solo e assim ambos foram abordados pelos policiais. Na busca pessoal, foi localizada uma submetralhadora de fabricação artesanal, aparentemente calibre 9mm, municiada. Os criminosos foram identificados como integrantes da facção “Bonde do Magrelo”, associada ao Comando Vermelho. Um dos abordados, constava como evadido do sistema prisional. A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceram à disposição da justiça