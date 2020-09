RENATO FONTES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Uma criança de aproximadamente 1 ano foi encontrada abandonada, suja e com fome por policiais do 13° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, por volta das 7 horas deste domingo (13), na avenida Celso Garcia, no Brás, região central de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a equipe foi ao local atender ao chamado de um comerciante, que encontrou o bebê abandonado na região.

Próximo ao lugar em que a criança estava, foi encontrada uma bolsa com fraldas, uma blusinha infantil, um cartão de memória, uma chave e R$ 6,90, além de duas latas de cerveja. Os policiais cuidaram da higiene do bebê e providenciaram alimentos.

De acordo com a polícia, a testemunha disse que não viu os responsáveis pela criança, tampouco o momento em que ela foi deixado no local. Uma representante do Conselho Tutelar foi acionada e a encaminhou para um abrigo.

A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz no 8º Distrito Policial (Brás) e será encaminhada ao 12º DP (Pari), responsável pela área, que seguirá com as investigações.

No sábado (12), um outro bebê foi encontrado pela polícia. Era um recém-nascido, que estava dentro de um caixote de madeira em meio a sacolas plásticas no Capão Redondo (zona sul).