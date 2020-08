A Patrulha Rural da Polícia Militar localizou no final da tarde de quarta-feira (19) um caminhão Mercedes Benz de cor azul modelo L-1318 ano 2010, que havia sido furtado de um sítio no distrito de Ajapi.

Segundo consta no boletim de ocorrência a equipe foi informada via COPOM sobre o furto e no sítio fizeram contato com o proprietário que informou o provável destino do caminhão. Foi iniciado patrulhamento e em uma área de mata no bairro Cachoeirinha localizaram o veículo em meio a vegetação.

Foi realizado contato com o proprietário do caminhão que compareceu até o local, onde restituiu o seu bem e voltar a usá-lo para a venda de hortaliças.