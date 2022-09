A Unidade de Saúde da Família (USF) do Terra Nova, em Rio Claro, é o postinho com maior número de faltas às consultas pela população. A informação consta no relatório de produtividade do segundo quadrimestre deste ano, que considera os meses de maio a agosto, apresentado nessa quarta-feira (28) pela Fundação Municipal de Saúde em audiência pública na Câmara de Vereadores. Considerando todo o período dos quatro meses, em todas as USFs do município, foram 5.202 faltas.

De acordo com os dados, no segundo quadrimestre a unidade do Terra Nova atendeu 14.838 pessoas, com mais de 29 mil procedimentos ao custo de R$ 1 milhão. No entanto, 1.300 pessoas que estavam com consultas ou atendimentos agendados deixaram de comparecer. A quantidade, em comparação com o ano passado, é menor. No mesmo período de maio a agosto de 2021, neste posto de saúde, 2.267 pessoas faltaram aos agendamentos. Segundo Giulia Puttomatti, esse alto número no passado refere-se aos meses mais difíceis da pandemia da Covid-19.

Já em relação a este ano, em 2022, a expectativa é de que cada vez mais haja redução no absenteísmo, visto que desde o primeiro semestre que a Fundação de Saúde vem fazendo buscas ativas, que se intensificaram em agosto, através do lançamento do Centro de Acesso Avançado de Saúde (CAAS), que através de ligações a equipe da autarquia confirma com os munícipes o comparecimento ou não às consultas nas unidades de saúde.

De forma geral, em todas USFs, também houve queda na quantidade de faltas. “Houve queda do absenteísmo de 8,53%, isso corrobora o que implantamos em termos de modelagem de políticas públicas através da Central. A diminuição do absenteísmo foi uma das razões que estávamos falhando no agendamento e na eficácia do encaminhamento. Com a implantação do CAAS já temos aqui o resultado de um trabalho”, comenta a presidente da Saúde, Giulia Puttomatti.