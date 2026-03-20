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Em Rio Claro, as instabilidades perdem força ao longo desta sexta-feira (20), segundo o IPMet. A manhã começou com céu parcialmente nublado e sem chuva, e a tendência é de tempo firme na maior parte do dia. Entre a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas isoladas, porém de forma pontual. A mínima registrada no campus da Unesp foi de 19,9°C, e a máxima prevista chega aos 28°C.

Para o fim de semana, o tempo volta a se estabilizar no estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva em Rio Claro. Exceções ocorrem apenas em áreas do norte e oeste paulista, onde ainda podem surgir pancadas isoladas, sobretudo no sábado à tarde. As temperaturas seguem em elevação.

O outono tem início nesta sexta-feira (20), às 11h45, no Hemisfério Sul, e marca a transição para um período mais seco no interior. A estação costuma ser caracterizada pela redução das chuvas e pela chegada de massas de ar frio, que podem provocar quedas de temperatura e formação de nevoeiros.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a tendência é de chuvas abaixo da média no estado, com temperaturas acima do padrão, embora episódios de frio ainda possam ocorrer. O APEC Climate Center aponta 84,6% de chance de evolução para um evento de El Niño entre abril e junho.

Em Rio Claro, o acumulado de chuva no verão chegou a 702 mm, próximo da média esperada, que era de 704.2 mm. Para o outono, a média histórica é de 212,4 mm, após um 2025 mais seco. A temperatura média da estação gira em torno de 20°C, com extremos que podem variar entre 5°C e 33,4°C, conforme dados do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.

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