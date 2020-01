Orquestra Sinfônica terá Coro em 2020

A Orquestra Sinfônica terá um Coro em 2020. Será um novo corpo artístico da instituição que fará seu próprio repertório e, também, concertos em conjunto com a orquestra.

Os ensaios acontecerão às terças, das 20h30 às 22h. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99886-2996 e agendar uma audição, caso seja necessário. Além do coro, também, serão oferecidas aulas de canto coral às terças, das 19h às 20h30.

A Orquestra Sinfônica de Rio Claro, com seus mais de 35 anos de existência, fez e continua fazendo história na cidade de Rio Claro, e conta com seu apoio para continuar fazendo a diferença na cultura e sociedade rio-clarense.

Escola de Música

A escola de música da Orquestra Sinfônica de Rio Claro atua como projeto de formação de músicos. Com excelência no ensino, inúmeros alunos foram aprovados em vestibulares para cursos na área musical de universidades públicas como USP, Unicamp e Unesp.

Para o primeiro semestre, estarão abertas, de 28 de janeiro a 7 de fevereiro, as matrículas para os instrumentos: violino, viola erudita, violoncelo e contrabaixo acústico, cordas infantil e percussão infantil.

As matrículas serão feitas por ordem de chegada, com senha. As aulas são gratuitas. Com exceção do curso de violão, não é necessário ter instrumento. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Endereço: Rua 1-B, 415, Cidade Nova.

Confira mais informações sobre a escola de música no Facebook da Orquestra: Orquestra Sinfônica de Rio Claro. Lá estão disponíveis detalhes sobre número de vagas, faixas etárias, horários de aula, entre outros detalhes importantes para que você participe deste importante projeto cultural.