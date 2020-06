Uma força tarefa formada pela Defesa Civil de Itirapina, SAMU, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de São Carlos conseguiu retirar com vida e consciente, no final da manhã de hoje (4), um operário de uma empresa de engenharia que está realizando as obras de prolongamento da Avenida 11 com a Rua 4, Centro, contratada pela Prefeitura via processo licitatório.

Informações preliminares apontaram que o acidente ocorreu quando os operários trabalhavam na abertura de uma vala para implantação da rede coletora de esgoto. Com o solo arenoso e úmido, houve o desmoronamento, soterrando o trabalhador, o qual está no momento no Hospital Municipal São José recebendo os devidos cuidados médicos.

A Prefeitura agradeceu o enorme empenho de todos no resgate e adianta que já está em contato com técnicos da empresa, incluindo o engenheiro responsável pela obra e o responsável pela Segurança do Trabalho, para apurações e providências.

*Informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Itirapina