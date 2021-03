Para atender aos clientes com comodidade neste período, o Shopping Rio Claro disponibiliza o contato das lojas pelo WhatsApp (19) 98888-2222 para as compras pelo sistema de delivery e também pelo drive thru.

A facilidade do sistema agradou aos consumidores que precisam comprar produtos e principalmente aqueles que estão acostumados a pedir suas refeições para entregas em domicílio.

Para fazer o pedido, basta o cliente enviar um “oi” para o WhatsApp do Shopping Rio Claro no número (19) 98888-2222 e aparecerá a opção de receber os contatos das operações. Pronto: você escolhe dentre as inúmeras opções gastronômicas, desde uma refeição completa até a sobremesa. No site do centro de compras –www.shoppingrioclaro.com.br – também estão os contatos de todas as lojas que trabalham com o sistema de delivery.

Os pedidos de entregas de alimentação por WhatsApp sao uma das facilidades que disponibilizamos para os lojistas durante a pandemia, permitindo que os clientes possam receber suas refeições na comodidade da sua casa por meio deste canal exclusivo do empreendimento. A administração do Shopping também disponibiliza dois locais exclusivos para os clientes retirarem suas compras pelo sistema drive thru: próximo a entrada da Praça de Alimentação e pela entrada Sul, da Ri Happy.