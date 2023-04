Após um intenso trabalho de investigação da DIG de Rio Claro, analisando roubos e execuções ocorridas no município, os profissionais de segurança chegaram até dois irmãos envolvidos com a criminalidade. As investigações apontaram que o irmão mais novo seria o autor de um roubo ocorrido no dia 19 de fevereiro deste ano no Jardim Vilage. Na fuga ele utilizou um veículo que seria o mesmo usado no crime que vitimou uma mulher de 23 anos no Bairro do Estádio no 8º homicídio do ano também em fevereiro. Por isso ele também é investigado por homicídio. Já o irmão mais velho era procurado pelo crime de tráfico de drogas, processo do ano de 2017, sendo condenado a seis anos e nove meses em regime fechado.

A operação para a prisão dos dois investigados contou também com equipes da DISE e foi realizada na manhã de ontem, no bairro Vila Alemã. Na residência onde os indivíduos estavam também foi apreendida uma moto Kawasaki, modelo Z 750 que havia sido roubada no dia 24 de março. O veículo foi restituído ao proprietário.

Motocicleta que havia sido roubada no dia 24 de março também foi encontrada na residência onde estavam os irmãos

No momento da prisão, os dois irmãos empreenderam fuga pulando muros e se escondendo em vizinhos. Ambos sofreram diversos ferimentos em cacos de vidro presos ao muro.

Policiais que cercavam todo o perímetro do local efetuaram a prisão, não restando nenhum policial ferido. O irmão mais novo ficou preso, devido ao mandado de prisão temporária, e o irmão mais velho, recolhido também na carceragem local, onde aguardará vaga para cumprimento da sentença.