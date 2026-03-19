Porsche apreendido pela Polícia Civil de Rio Claro na operação

Com movimentação de R$ 13 milhões, a Operação Dupla Face da DIG desarticulou esquema de jogos de azar on-line e lavagem de dinheiro na região

A Operação da Polícia Civil de Rio Claro apreende Porsche, Mercedes e canetas emagrecedoras após investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A ação, denominada “Dupla Face”, visou desarticular um esquema criminoso de jogos de azar on-line, como o “jogo do tigrinho”, e a comercialização ilegal de medicamentos de uso controlado na cidade e em Araras.

Os perfis em redes sociais eram usados para atrair seguidores com promessas de ganhos fáceis e ostentação. A investigação identificou que o grupo simulava resultados positivos para conferir aparência lícita às atividades. Além disso, a Operação da Polícia Civil de Rio Claro apreende Porsche, Mercedes e canetas emagrecedoras para garantir a recuperação de ativos de origem ilícita.

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Bloqueio de R$ 13,7 milhões e prisões

As diligências revelaram uma movimentação financeira superior a R$ 13 milhões, valor incompatível com a renda declarada dos envolvidos. Em endereços nos bairros Mãe Preta, São Miguel e Santa Clara 2, a Justiça determinou o bloqueio de ativos e o sequestro de imóveis. O fato de que a Operação da Polícia Civil de Rio Claro apreende Porsche, Mercedes e canetas emagrecedoras reforça o combate à lavagem de capitais.

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante com ampolas de tirzepatida, medicamento sem registro na Anvisa. Ela pagou fiança de R$ 3.250,00 e responderá em liberdade. Os investigados podem ser condenados por associação criminosa, exploração de jogos e crimes contra as relações de consumo.