Foto: Corpo de Bombeiros | @sgt_leme

Veículo seguia de São Paulo para Olímpia quando o incêndio começou na madrugada desta sexta-feira (10)

Um ônibus com 40 passageiros pega fogo na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí. O incidente ocorreu na altura do quilômetro 197 e mobilizou equipes de emergência da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, que atendeu a ocorrência, todos os ocupantes do veículo conseguiram desembarcar a tempo. Felizmente, não houve registro de feridos durante o incidente.

Foto: Corpo de Bombeiros | @sgt_leme

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Atendimento da ocorrência e causas do incêndio

O veículo havia partido da cidade de São Paulo e tinha como destino o município de Olímpia. As equipes de bombeiros atuaram rapidamente no combate às chamas para evitar que o fogo se alastrasse pela vegetação próxima ou atingisse outros veículos na via.

Além do combate ao fogo, os profissionais trabalharam na sinalização e segurança da rodovia para evitar novos acidentes. As causas que levaram o ônibus com 40 passageiros pega fogo ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes após a perícia técnica.