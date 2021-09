O Shopping Rio Claro dá continuidade às atividades e brincadeiras gratuitas para as crianças durante todo o mês de setembro, e acontecem no Espaço Cultural e no Espaço Kids de quinta-feira a domingo.

As Oficinas Kids, às quintas-feiras das 14h às 19h, realizadas em parceria com a Rota da Arte no Espaço Cultural, ensinarão as crianças a fazer os famosos fidget toys, que são brinquedos que estimulam principalmente a questão sensorial por meio do toque, das cores e dos sons. A cada semana, as crianças aprenderão formatos diferentes desses brinquedos utilizando materiais simples que os pais têm em casa.

Já o Espaço Kids, em frente ao jardim do deque, recebe brinquedos novos e diferentes do Keky Animações, como cama-elástica e infláveis, que as crianças adoram. O Espaço Kids funciona de quinta-feira a domingo, das 14h às 19h.

“Toda a programação de brincadeiras para os filhos dos clientes é pensada no desenvolvimento psicomotor das crianças, unindo o lúdico com o educativo”, destaca Gisele Alvares, supervisora de marketing do Shopping Rio Claro.

Atenção

As atividades seguem todos os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. A reserva da vaga pode ser feita antes do início das oficinas