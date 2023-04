Prédio que vai abrigar o Centro Integrado passa por obras.

Centro Integrado Multidisciplinar ambulatorial de apoio às crianças, adolescentes e adultos da rede municipal de ensino vai atender na Vila Operária

Uma iniciativa intersetorial, mas que será comandada pela Secretaria de Educação, e que contará com professores, psicólogos e assistentes sociais, avança na cidade de Rio Claro. De acordo com a pasta, as obras do futuro Centro Integrado Multidisciplinar ambulatorial de apoio às crianças, adolescentes e adultos da rede municipal de ensino, estão 65% concluídas. O espaço vai funcionar no prédio da Rua 4 que abrigou no passado a Escola Municipal “Marina Cyrino”, que hoje está instalada no Cidade Jardim.

“A nossa intenção é trabalhar com alunos da rede municipal englobando crianças, jovens e adultos e atender as necessidades do processo de aprendizagem. Ou seja, todos aqueles que tem dificuldades ou distúrbio de aprendizagem. É um trabalho que está sendo feito muito próximo com a Saúde justamente para o fluxo caminhar melhor , afirmou Walkiria Reganhan, coordenadora do CIM.

Os encaminhamentos serão realizados pelos profissionais das escolas municipais e avaliados pelos profissionais do Centro Integrado Multidisciplinar e serão inseridos no serviço ou reencaminhados aos serviços pertinentes à necessidade da criança, adolescente ou adulto.

Em agosto do ano passado, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que pedia autorização para a implantação do projeto.