A Vila Indaiá, em Rio Claro, é o bairro que recebe o mutirão de combate ao Aedes aegypti neste sábado (18). É mais uma ação da prefeitura no combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. “Voltamos a pedir que os moradores colaborem e recebam as nossas equipes, que removem potenciais criadouros e orientam sobre cuidados contra o Aedes”, destaca o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro. De acordo com o boletim desta semana da Vigilância Epidemiológica, Rio Claro tem, em 2020, 431 casos registrados de dengue.

Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão a Vila Indaiá das 8 às 13 horas, vistoriando residências e recolhendo objetos que podem acumular água parada, onde o mosquito transmissor da dengue se reproduz. Se chover, a ação no bairro será transferida para outro dia.

“A população não pode baixar a guarda na guerra contra o Aedes, a colaboração de todos é essencial”, destaca o gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Diego Reis, lembrando que a maior parte dos focos de potenciais criadouros do mosquito encontrados pelos agentes está nos imóveis habitados. “Por isso é necessário que as pessoas eliminem em suas casas tudo o que puder acumular água parada, mantenham quintais sempre em ordem e façam o descarte correto de materiais”, frisa Reis, lembrando que o Aedes também transmite zika vírus, chikungunya e febre amarela.