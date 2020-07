Uma kombi foi furtada na madrugada do último sábado (25), no Parque Universitário, em Rio Claro. O veículo era utilizado pela empreendedora Joseane Rubini como ferramenta de trabalho.

Joseane é proprietária da “Tia Jô Brinquedos”, que aluga equipamento para festas infantis em Rio Claro, e pede a ajuda da população para localizar o veículo furtado.

“Não tenho emprego formal, dependo da kombi para trabalhar e ter minha renda. É meu veículo de trabalho e passeio. Desanima muito acontecer uma coisa dessa, mas tenho fé e esperança de que iremos encontrá-la”, comenta Joseane.

De acordo com a vítima do furto, o veículo estava estacionado na frente de sua casa, com vários brinquedos de festa dentro, quando foi levado pelos bandidos. Ao tentar sair para trabalhar na manhã de sábado, Joseana percebeu a ausência da kombi.

Precisando do veículo, Joseane pede que quem tiver qualquer informação sobre a kombi entre em contato com ela através do (19) 98119-1600 ou com seu marido, Rafael, no (19) 99891-1137. A kombi tem a placa BMG-3226.