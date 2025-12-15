Uma mulher de 44 anos procurou a polícia para denunciar uma série de episódios de violência doméstica, ameaças e danos ao patrimônio, ocorridos após o agravamento do comportamento agressivo do ex-companheiro, de 39 anos. Segundo o relato, o relacionamento, que durou cerca de cinco anos, sempre foi marcado pelo consumo excessivo de álcool por parte do homem.

A partir de fevereiro deste ano, as agressões teriam se intensificado, passando a incluir violência física, ameaças de morte e destruição de bens. Mesmo após o término da relação, a vítima permitiu, por compaixão, que o ex-companheiro voltasse a morar em sua residência, no Jardim Novo I, em Rio Claro.

Na noite anterior ao registro da ocorrência, após ingerir bebida alcoólica, o homem exigiu o empréstimo de uma motocicleta e, diante da recusa, passou a ameaçá-la e a danificar o veículo. No dia seguinte, ao retornar do trabalho, a mulher encontrou a casa completamente revirada, com móveis quebrados, e constatou o desaparecimento de uma televisão.

Temendo pela própria vida, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O caso será acompanhado pelas autoridades competentes.