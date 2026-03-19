Uma mulher denunciou agressões sofridas na noite de segunda-feira (16) na casa do pai de sua filha, na Vila Industrial, em Rio Claro, após uma discussão que terminou em violência. Segundo relato à polícia, ela esteve no local para levar um remédio à criança, mas se incomodou com a situação encontrada e decidiu questionar o homem.

Nesse momento, ele teria iniciado as agressões, puxando seus cabelos e a empurrando até o quintal. A vítima afirma que foi derrubada, arrastada pela escada e agredida com socos, além de sofrer um golpe de estrangulamento.

Após conseguir se desvencilhar, ela ainda tentou resolver a situação, mas deixou o local em seguida. No dia seguinte, por meio de mensagens de aplicativo, o agressor teria afirmado que ela merecia apanhar mais.

A mulher apresenta marcas pelo corpo e informou que deverá entregar fotografias como prova. O caso foi registrado e será investigado, podendo resultar na adoção de medidas protetivas em favor da vítima.