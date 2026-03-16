Um motorista foi preso na madrugada desta segunda-feira (16) após dirigir embriagado e provocar risco no trânsito na Rua 6, no cruzamento com a Avenida Visconde de Rio Claro, na região central de Rio Claro.

Agentes da Guarda Civil Municipal de Rio Claro receberam denúncia de que um motorista conduzia um carro na contramão e em alta velocidade pela Avenida 28. Durante o trajeto, segundo a corporação, o veículo ainda teria colidido levemente contra um poste e deixado o local.

Testemunhas relataram que o condutor realizava manobras perigosas, ziguezagueando pelas vias. O automóvel acabou sendo abordado no cruzamento da Rua 6 com a Avenida Rio Claro.

De acordo com os guardas, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada e dificuldade para se equilibrar. Ele admitiu ter ingerido cerveja antes de dirigir e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Após avaliação médica, que confirmou os sinais de embriaguez, o condutor foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O veículo foi liberado e entregue a um familiar habilitado.