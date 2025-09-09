Um homem foi detido na noite dessa segunda-feira (08) na Rodovia Wilson Finardi, no Km 59 da pista leste, em área rural de Rio Claro, após provocar um engavetamento envolvendo quatro veículos enquanto dirigia sob efeito de álcool.

Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e, ao realizar o teste do bafômetro, teve resultado de 0,60 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite permitido por lei. O motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e alegou falha no freio do veículo como causa do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro foi apreendido e multas foram aplicadas. Como não pagou a fiança de R$ 1.518, ele foi encaminhado ao setor carcerário da Delegacia Seccional.

O caso segue à disposição da Justiça, que definirá as próximas medidas no processo.