Na madrugada desta quarta-feira (24), uma mulher de 22 anos foi vítima de assalto enquanto transitava de motocicleta pela Avenida 40, no bairro Alto do Santana. A ocorrência foi registrada após a vítima comparecer ao plantão policial e relatar que foi abordada de forma agressiva, acabou caindo ao solo e teve o veículo levado pelos suspeitos.

Segundo o relato, os criminosos se aproximaram rapidamente e puxaram o cabelo da motociclista, provocando a queda. Em seguida, fugiram levando a motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, modelo 2025, de cor vermelha, deixando a vítima ferida e em estado de choque no local.

A mulher informou ainda que a moto utilizada pelos assaltantes possivelmente seria uma Factor 150, também de cor vermelha, e destacou a existência de um condomínio nas proximidades, que pode contar com câmeras de segurança capazes de auxiliar na identificação dos envolvidos. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.