Ao longo de 2025, houve redução de 1% nas mortes no trânsito na comparação com 2024, com maior destaque entre vítimas de sinistros em automóveis, com redução de 3,9%. Foto: Divulgação

Dados da plataforma do Detran-SP revelam redução de óbitos no trânsito, com destaque para a queda de 40% nas ocorrências fatais envolvendo ciclistas no Estado

O Infosiga, plataforma que monitora as mortes no trânsito em todo o Estado de São Paulo sob coordenação do Detran-SP, completou dez anos nesta segunda-feira (23). O marco histórico coincide com a divulgação de dados positivos, registrando uma queda de 1% nas fatalidades ao longo de 2025 e uma redução acentuada no início deste ano em diversos modais de transporte.

De acordo com o levantamento mais recente, janeiro de 2026 apresentou um recuo em todas as categorias de ocorrências fatais. O destaque principal foi a segurança dos ciclistas, que registrou 19 óbitos contra 32 no mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 40,6% nas mortes no trânsito paulista para este grupo.

Redução de fatalidades em automóveis e motocicletas

Os ocupantes de automóveis também viram os índices de perigo diminuir. Houve uma queda de 13,8% nas fatalidades em janeiro, com 94 registros frente aos 109 computados em 2025. Mesmo entre os motociclistas, categoria frequentemente crítica, os números de mortes no trânsito recuaram 6,8%, baixando de 205 para 191 ocorrências.

A melhora nos indicadores se estende aos pedestres. Os atropelamentos fatais caíram 6,4% no último mês, com 88 casos registrados. Este é o menor índice de vitimação de pedestres no trânsito paulista desde março de 2024, consolidando uma tendência de maior segurança nas vias.

Dados positivos em vias urbanas e rodovias

A análise do Infosiga aponta que a diminuição das mortes no trânsito ocorreu tanto em perímetros urbanos quanto em estradas. Nas cidades, a queda foi de 5,8%. Já nas rodovias estaduais, o recuo foi ainda mais expressivo, atingindo 21,4% de redução nas mortes em comparação a janeiro de 2025.

Segundo Roberta Mantovani, representante do Detran-SP, o mapeamento detalhado das ocorrências é fundamental para a criação de políticas educativas. A transparência dos dados permite que o Estado e os municípios identifiquem comportamentos perigosos e atuem diretamente na prevenção de novos sinistros.