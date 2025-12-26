Claudio Mortari, um dos maiores treinadores da história do basquete brasileiro, morreu nesta quinta-feira (25/12), aos 77 anos, deixando um legado incomparável dentro e fora das quadras. Nascido em São Paulo, no dia 15 de março de 1948, ele teve uma trajetória que atravessou gerações e ajudou a moldar o basquete nacional.

Sua relação com o esporte começou ainda na infância, quando, aos 11 anos, ingressou nas categorias de base do Palmeiras. Como jogador, permaneceu no clube até os 25 anos, quando decidiu trocar a carreira de atleta pela prancheta, iniciando como técnico das categorias de formação do Alviverde. Ali, rapidamente se destacou. Acumulou prêmios e reconhecimento como um dos melhores treinadores de base do país, demonstrando desde cedo a sensibilidade para desenvolvimento de talentos.

Sob sua direção, o Sírio se tornou uma potência continental. Ele venceu competições sul-americanas em sequência e, em 1979, alcançou o feito que eternizou Mortari: a conquista da Copa Intercontinental da FIBA, o primeiro título de dimensão global de um clube brasileiro no basquete. A campanha e o impacto daquele título transformaram o treinador em referência imediata, reforçando sua reputação de estrategista, rigoroso na preparação e capaz de extrair o melhor de cada elenco.

Ao longo da carreira, Mortari somou cinco títulos brasileiros como técnico, além de conquistas estaduais, sul-americanas e internacionais que reforçaram sua imagem como um dos treinadores mais vitoriosos do país. Seu trabalho o levou também ao comando da seleção brasileira masculina, que dirigiu nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, encerrando a participação em quinto lugar.

Também dirigiu o Rio Claro, São Paulo, Pinheiros, Corinthians, , Mogi, Flamengo, Paulistano e outros projetos importantes. Em sua passagem pelo Leão, o treinador conquistou duas edições do Campeonato Paulista, em 1994 e 1995, durante a época de ouro do basquete rio-clarense. Já no São Paulo, onde encerrou sua trajetória como treinador, conquistou o Campeonato Paulista de 2021, primeiro título estadual da história da equipe.