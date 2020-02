Morre, aos 73 anos, Nelson Salomone Filho, o ‘Nelsinho Salomão’

Morreu neste domingo (16), aos 73 anos, o empresário Nelson Salomone Filho, conhecido como Nelsinho Salomão. Ele esteve à frente da tradicional Ótica Esmeralda de Rio Claro, fundada em 1917.

Com suas opiniões contundentes, foi colaborador da Rádio Excelsior Jovem Pan News de Rio Claro e colunista do Jornal Cidade, onde assinou a coluna ”Pente-fino e Chumbo Grosso’ e também o ‘Blog do Né’.

Na Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, ocupou cargos de destaque, como o de Diretor de Relações Industriais e Comerciais. Foi, ainda, presidente do Rio Claro Basquete entre 1989 e 1997, período em que a equipe teve grande repercussão e conquistou maior número de títulos.

Ao JC, a família destacou o comprometimento de Nelsinho com a cidade. “Ele amava Rio Claro e se engajou em várias frentes. Além do Basquete, trabalhou em prol da Orquestra Sinfônica”, destaca.

Deixa a viúva Valéria Tânia Duarte, os filhos Renato, Rodrigo, Fabiano e Maurício, além de cinco netos. O corpo será cremado hoje no Cemitério Unidas, em Piracicaba. Não haverá velório.