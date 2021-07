O bairro Santana do Urucaia, na zona rural de Rio Claro, vem sendo alvo de criminosos constantemente. De acordo com Paulo Roberto Ceccato, que tem um sítio no local, sua propriedade e de outros moradores já foram invadidos diversas vezes e na última quinta-feira (8) mais uma vez ele sofreu com a ação dos criminosos.

“As fotos mostram o nível de segurança que estamos tendo. Não podemos ter propriedade, não podemos ter nada. O prefeito e vereadores precisam tomar ciência do que está acontecendo na área rural. Mesmo com alarmes, portas maciças, eles arrebentam com ferramentas. O prejuízo é grande mais uma vez”, disse o morador.

Questionada, a Guarda Municipal de Rio Claro se posicionou e orientou os moradores através do seu comandante.

“A Guarda Civil Municipal conta com a Patrulha Ambiental/Rural que realiza rondas nas áreas rurais, bem como nos distritos de Rio Claro. Lembrando que a GCM pode ser acionada pelo telefone 153. Saliento que é importante a vizinhança se solidarizar e, na suspeita de pessoas estranhas nas imediações, solicitar ajuda da GCM pelo telefone 153”, disse Rodrigo Gonçalves – comandante da Guarda Civil Municipal de Rio Claro.

A Polícia Militar de Rio Claro informou que realiza ações nas áreas rurais e patrulhamento para tentar coibir a ação dos criminosos.

“Distantes dos grandes centros urbanos, as propriedades rurais não dispõem do mesmo aparato de segurança patrimonial e, por isso, tornam-se mais vulneráveis à ação dos criminosos. Para enfrentar esta realidade, a Polícia Militar vem desenvolvendo inúmeras ações de polícia para aumentar a ostensividade nas áreas rurais. Uma das ações é a Visita Programada em Propriedade Rural (VPPR). Realizada pelas equipes da Patrulha Rural do 37º BPMI, é uma ferramenta de prevenção primária em que, por meio do contato com o produtor rural, se procede a uma análise de risco levando-se em conta a avaliação do ambiente, tanto da propriedade, como do entorno, as vias de acesso, as propriedades vizinhas e outros pontos de interesse a serem observados. Tão importante quanto fazer que a comunidade rural constate a efetividade das ações de polícia naquele ambiente, é envolver essa mesma comunidade nas medidas de prevenção, tornando o combate aos eventos criminais muito mais efetivo, ao se diminuir o fator de exposição da eventual vítima ao criminoso”, declarou Ademar Gregolim Junior, major PM – coordenador operacional do 37º BPM/I.

De acordo com a PM, existem muitas regras de segurança primária que os proprietários e moradores podem adotar para evitar a ação de criminosos: entre elas evitar estabelecer rotinas no cotidiano, como frequentar os mesmos locais nos mesmos dias e horários, comentar assuntos relacionados à situação financeira pessoal, a aquisição de bens e produtos com alto valor agregado (defensivos agrícolas e outros), orientando os funcionários a fazerem o mesmo; ao se aproximar do imóvel, verificar sinais exteriores de irregularidades; avisar um vizinho de confiança quando for se ausentar por longo período.