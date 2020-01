Morador de rua é assassinado e autor do crime é preso pela PM

A Polícia Militar de Rio Claro conseguir deter agora há pouco o acusado pelo homicídio contra o morador de rua Carlos Antonio Velasquez. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23) em frente ao antigo prédio do Atende Fácil, na Avenida 2, no Centro de Rio Claro.

O corpo de Carlos foi encontrado por populares, que acionaram a Guarda Civil Municipal logo pela manhã. A vítima, que era de Limeira e tinha 48 anos, apresentava vários sinais de violência e estava ensanguentada.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a movimentação em frente ao prédio durante a noite, possibilitando identificar quem estava no local.

Em patrulhamento nesta manhã, policiais militares conseguiram deter o autor do crime no Jardim Mirassol, quando este já se preparava para deixar a cidade. O acusado, que também é morador de rua, declarou aos policiais que matou Carlos porque a vítima tinha com ele uma dívida de R$ 20.