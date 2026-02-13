Uma criança de 8 anos morreu na noite dessa quinta-feira (12) após um acidente envolvendo um carro, em Analândia. O menino foi levado por familiares à unidade de saúde já sem sinais vitais.
De acordo com a Polícia Militar, a médica de plantão confirmou o óbito e informou que a vítima apresentava múltiplas fraturas e hemorragias. No local, familiares relataram que o veículo estava estacionado na garagem quando teria começado a descer sozinho pelo quintal. A suspeita é de que a criança tenha entrado no automóvel e tentado movimentá-lo para ganhar espaço e brincar com a bicicleta.
O carro desceu, atingiu o portão e prensou o menino antes de atravessar a rua e colidir contra outro imóvel. Há indícios de que ele tenha tentado conter o veículo com a própria força, permanecendo atrás até ser esmagado contra o portão. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Claro. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.