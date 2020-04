Empresas de todos os ramos estão tendo que se reinventar no mercado em razão da pandemia do coronavírus. Em Rio Claro, a Júnior Comunicação Visual – que tem 24 anos de experiência no mercado de impressão digital e comunicação – achou nos produtos em estoque uma maneira de seguir ativa neste período.

“Os serviços de fachadas, que são nossa maior demanda, estão em apenas 20% do que temos normalmente, muitos foram cancelados ou adiados, então tivemos que dar férias coletivas para uma parte do funcionários, com alguns materiais em nosso estoque surgiu a ideia e desenvolvemos o produto e passamos a produzir”, explica o proprietário Sidinei Carvalho Júnior.

Há cerca de um mês a empresa confecciona dois tipos de máscaras faciais para todo o Brasil, além de proteção acrílica sob encomenda para comércios.

“Estamos produzindo 200 máscaras por dia e em breve vamos subir para 500. São dois tipos que são feitos com polímero maleável que proporciona alta resistência, leveza e facilidade para higienização. Estamos enviando para todos o País”, apontou o empresário.

O acessório oferece proteção e conforto, permitindo conversar de forma clara, maior facilidade na respiração comparada às máscaras comuns, protetor facial contra respingos de líquidos, além da ajuda de não propagar o contágio de doenças transmissíveis pela saliva e fluidos nasais.

Além das máscaras, a produção de proteções de acrílico também teve um aumento considerável.

“Supermercados e outros tipos de comércios que seguem em funcionamento adquiriram esse produto como uma forma de proteção para os funcionários e colaboradores”.

Mesmo em um momento econômico crítico em razão da Covid-19, a empresa achou uma maneira de contribuir. A cada 1.000 máscaras vendidas, a Júnior Comunicação Visual doará 20 unidades para entidades que necessitam. A primeira doação aconteceu ontem (7).

“Foi uma maneira que encontramos de colaborar neste momento difícil, então já fizemos a primeira doação que foi para Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro e já estamos estudando a próxima instituição com que vamos colaborar”, afirmou Júnior, o proprietário.

Serviço

A Júnior Comunicação Visual fica na Rua Vinte e Seis, 996, no Jardim Mirassol. O telefone de contato é o (19) 3522-2566.