Manutenção no sistema de esgoto será realizada hoje (26) no Cidade Jardim.

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de esgoto em Rio Claro, realiza neste domingo (26) uma programação especial de trabalho para manutenção em ramal de esgoto. O serviço ocorre na Rua 9, no trecho entre as Avenidas 29 e 27, no bairro Cidade Jardim.

Os motoristas que seguem pelo local encontrarão um desvio na Rotatória da Avenida 29, devendo virar à direita na Rua 11, e utilizar a Avenida Saudade para retornar ao trajeto na Rua 9. No trecho, os motoristas devem estar atentos às placas de sinalização.

A programação especial de trabalho no fim de semana tem por objetivo minimizar os impactos no trânsito.

O serviço terá início às oito horas da manhã e tem a previsão de ser concluído até o final do dia. Em caso de chuva intensa, o trabalho será reprogramado para uma nova data.

Em caso de dúvida, a BRK Ambiental presta atendimento telefônico gratuito pelo 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para pessoas com deficiência auditiva. Informações também podem ser obtidas pela página da empresa na internet: http://www.brkambiental.com.br/rio-claro.