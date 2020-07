Foto de arquivo



Uma manutenção na rede de esgoto que será executada pela BRK Ambiental, responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Rio Claro, interdita nesta quinta-feira (16) uma alça da rotatória da Avenida 29, na Vila Santo Antônio.

O serviço tem início às 8h e previsão de ser concluído até às 12h, podendo se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante o período de manutenção, os motoristas que trafegam no sentido Rodovia Constantine Peruche – Avenida 29, encontram desvio pela Rua P5. O trecho contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram com brevidade.

Em caso de dúvida, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para pessoas com deficiência auditiva. Informações também podem ser obtidas pela página da empresa na internet: http://www.brkambiental.com/rio-claro.