No final da manhã desta quarta-feira (12), mais uma ocorrência de incêndio foi registrada em Santa Gertrudes. Dessa vez, na chamada Mata do Caju, que fica no limite com o município de Iracemápolis.

A fumaça branca foi avistada ao longe, até mesmo de alguns bairros de Rio Claro. Equipes da Defesa Civil de Santa Gertrudes acompanham o caso. Caminhões-pipa de usinas próximas ao local também estão na ação para conter o incêndio

Também nesta quarta-feira, um incêndio num depósito com material reciclável no Jardim Ipês, em Santa Gertrudes, foi combatido pelas equipes do Corpo de Bombeiros.