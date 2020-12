Cerca de 8,2 milhões de condutores paulistas realizaram o licenciamento veicular digitalmente no Estado de São Paulo. O total é referente ao período entre maio, quando o serviço passou a ser 100% digital, e novembro deste ano. O processo é feito pelo portal do Poupatempo www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, disponível nas plataformas Android e IOS.

O licenciamento veicular digital atende a Deliberação nº180/19 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece a substituição do CRLV em papel pela via eletrônica, chamada de CRLV-e, com a mesma validade jurídica da versão impressa. O próprio motorista pode realizar o serviço online, sem a necessidade de ir presencialmente a uma unidade de atendimento Detran.SP ou do Poupatempo.

Como fazer o Licenciamento Digital:

Em um banco conveniado ao Detran.SP, caixa eletrônico ou internet banking, o motorista informa o número do Renavam do veículo para pagar a taxa do licenciamento e outros débitos, se houver. Um dia após o recebimento da taxa, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT. O documento poderá ser salvo no próprio celular e impresso, em papel sulfite comum.

Para acesso ao aplicativo CDT, o login é feito com os dados do cadastro no portal de serviços do Denatran, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

Vale lembrar que para o documento ser obtido, o veículo precisa estar com todos os débitos vinculados quitados, além do pagamento em dia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT). A falta de licenciamento é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Serviços online

O Detran.SP oferece mais de 60 serviços digitais para facilitar o dia a dia do cidadão. Além da renovação e solicitação da CNH digital, podem ser feitos o levantamento de pontos da CNH, transferência, venda e registro de veículos, pesquisa sobre certidões negativas e positivas, liberação de veículos apreendidos por infração de trânsito, entre outros.