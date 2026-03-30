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Droga estava escondida em um veículo Hyundai i30 interceptado próximo ao pedágio de Rio Claro; dois homens foram presos em flagrante

A Polícia Militar Rodoviária interceptou, neste domingo (29), um transporte de maconha na Washington Luís. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento preventivo próximo à praça de pedágio quando avistou um veículo com a placa traseira solta, o que impossibilitava a identificação dos caracteres e motivou a abordagem imediata.

No automóvel, um Hyundai i30 com placas de Ibitinga (SP), estavam o motorista e um passageiro. Durante a fiscalização, os policiais sentiram um forte odor característico da droga vindo do interior do carro. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, a vistoria no porta-malas revelou diversos tijolos de entorpecentes e dinheiro em espécie.

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Prisão em flagrante por tráfico de drogas

Diante da localização da maconha na Washington Luís, foi dada voz de prisão aos indivíduos. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Rio Claro, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante da dupla. A substância foi enviada para perícia no Instituto de Criminalística (IC), onde a pesagem oficial totalizou 49,50 kg de droga.

Segundo informações da Polícia Militar, ambos os detidos já possuíam antecedentes criminais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O veículo utilizado no transporte foi apreendido e permanecerá à disposição da Polícia Civil para continuidade das investigações sobre a origem e o destino do entorpecente.