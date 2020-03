Com as medidas adotadas de isolamento social no enfrentamento do Covid-19, eventos em prol do Lar Bethel tiveram que ser cancelados. Consequentemente, a renda da entidade foi impactada. Além disso, os cuidados com a higienização foram redobrados, demandando mais produtos de limpeza.

“Precisamos de detergente, água sanitária, desinfetante e álcool em gel; além de alimentos, sacos de lixo e papel higiênico. Sei que o momento é difícil para todos, mas se puderem nos ajudar seremos imensamente gratos”, explica a assistente social, Vanessa Sanches.

COLABORE

Entidade fica na Av. 25, 1.432.Informações: 3524.3756