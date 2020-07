ALFREDO HENRIQUE – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um desempregado de 32 anos foi preso após bater um carro roubado contra o portão de acesso a uma lanchonete, por volta das 22h30 desta quinta-feira (16), em Santo André, no ABC Paulista.

O suspeito que guiava o Honda City, segundo a polícia, disse que se confundiu com os pedais do carro automático, e por isso provocou o acidente. Outros dois criminosos fugiram e não haviam sido presos até a publicação desta reportagem.

Policiais militares faziam ronda pelo centro da cidade quando foram informados que um carro transitava na contramão pela rua Senador Flaquer. Na altura do número 420 da via, a PM avistou o carro batido, no portão da lanchonete, que estava fechada. Usando um capacete de moto, segundo a PM, o suspeito teria ficado preso dentro do carro. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e liberado ainda no local do acidente.

Ao ser abordado, o criminoso teria dito aos policiais que, junto com mais dois suspeitos, havia acabado de roubar um Honda City azul no bairro Casa Branca, a cerca de um quilômetro de distância do local do acidente. O assalto ocorreu no momento em que um comerciante de 58 anos manobrava o carro de uma vizinha de 60 anos para colocar o veículo na garagem do condomínio onde moram.

Segundo o comerciante, dois criminosos se aproximaram dele, sem mostrar nenhuma arma, enquanto um terceiro ladrão permaneceu dentro de um carro de cor clara. “Fica quietinho e entrega tudo o que tem”, teria dito um dos assaltantes ao homem, que estava sem pertences no momento da abordagem.

Na sequência, ainda de acordo com a vítima, o desempregado assumiu o volante do Honda, dentro do qual embarcou com um capacete, enquanto os outros dois criminosos fugiram em uma mota e no carro claro, respectivamente.

O comerciante soube sobre o acidente instantes depois, reconhecendo o suspeito no 1º DP de Santo André. O desempregado foi indiciado por roubo. Segundo a Polícia Civil, ele saiu da cadeia há cerca de quatro meses e já foi preso, anteriormente, por furto e assalto. O carro da aposentada ficou completamente destruído. Não foi informado se o veículo contava com seguro.

A reportagem apurou que o dono do bar consertou o portão do estabelecimento durante a madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), foram registrados 515 roubos de veículo em Santo André, entre janeiro e março deste ano. Isso representa 3,3 casos diários, considerando o período.