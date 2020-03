O prefeito João Teixeira Junior (DEM), o Juninho da Padaria será entrevistado ao vivo, a partir das 8h desta sexta-feira (20), na Rádio Excelsior Jovem Pan News AM 140.

Acompanhe ao vivo com imagens no www.facebook.com/jcrioclaro ou no canal do Jornal Cidade no YouTube. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo falará sobre as medidas adotadas em Rio Claro para prevenção ao coronavírus.

Ainda, Juninho também comentará o resultado da pesquisa JC/Interativa de intenção de voto a prefeito para a eleição de 2020. Participe nos canais digitais ou envie perguntas pelo WhatsApp 9-9842-1255