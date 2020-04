O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, participou na manhã desta terça-feira (28) de reunião virtual com o governador João Dória, secretários estaduais e prefeitos de 35 municípios paulistas (com mais de 200 mil habitantes) para discutir novas ações e a situação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “É importante que os municípios estejam articulados para maior eficácia das medidas preventivas ao coronavírus”, salientou Juninho, acrescentando que “a solidariedade entre os municípios é muito importante neste momento de tantas dúvidas e dificuldades”.

A reunião foi realizada por videoconferência coordenada pelo governador e teve participação do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen; do secretário da Saúde, José Henrique Germann; da secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes; e do coordenador do Comitê de Saúde, David Uip.

Dória observou que a pandemia impôs aos gestores três grandes desafios: saúde, economia e social. O governador recomendou aos municípios de uma mesma região que sejam solidários no isolamento para evitar prejuízos mútuos. Segundo ele, o governo paulista está pensando numa volta gradual da quarentena, sempre baseado em dados epidemiológicos. De acordo com o governo estadual, “não haverá flexibilização aleatória”.

Patrícia Ellen destacou a necessidade de acompanhar a curva de desenvolvimento da pandemia e salientou que sem o isolamento social o número de óbitos seria muito maior. A secretária Célia Parnes falou sobre o Programa Alimento Solidário, realizado em parceria com a iniciativa privada, que pretende entregar um milhão de cestas de alimentos com reforço proteico a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.

Ao final da reunião, o governador Dória anunciou que o índice de isolamento no estado de São Paulo na segunda-feira (27) foi de 48%, abaixo dos 58% registrados anteriormente. Dória divulgou também os municípios paulistas com melhores índices de isolamento social e Rio Claro, que há 15 dias apareceu com 61%, desta vez não conseguiu pontuação entre os primeiros no respeito à quarentena. A flexibilização prevista para maio pelo governo estadual prevê critérios como o índice de adesão ao isolamento social, o que poderá ser um complicador para o município de Rio Claro se os índices continuarem baixos.

Acompanharam o prefeito Juninho na videoconferência o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro; o vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba; o secretário de Governo, Ricardo Gobbi e Silva; e o presidente da Câmara Municipal, vereador André Godoy.