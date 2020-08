Rio Claro pode avançar nos próximos dias para a fase laranja, a segunda no plano de flexibilização da quarentena. Isso possibilitaria a reabertura do comércio e a retomada da economia, tão aguardada pelos comerciantes e pela população. A decisão do município dependerá do governo estadual, que deve se manifestar na sexta-feira (7) sobre o avanço ou não da região de Rio Claro para a próxima fase. Prefeito de Rio Claro deverá se manifestar logo em seguida sobre o assunto.

“Já estivemos na fase laranja antes e tivemos que regredir porque parte da população insistiu em não cumprir as regras”, observou o prefeito João Teixeira Junior, que anunciou o posicionamento do município em transmissão on-line realizada na quinta-feira (6). “Aguardamos a decisão estadual e temos a expectativa de que o município possa ter o comércio reaberto, contando com a responsabilidade que todos devem ter”, acrescenta o prefeito Juninho.

O município tem tido desaceleração no crescimento de casos. Boletim divulgado na quinta-feira (6) pela Vigilância Epidemiológica aponta 3.061 casos confirmados da Covid-19 em Rio Claro e 86 óbitos. O índice de ocupação de leitos é de cerca de 80%. Em uma comparação com os dados de 15 dias atrás, houve um crescimento de 34% no número de casos e de 36% no número de óbitos. Já o número de internações caiu em 10%. No período anterior, de 7 a 21 de julho, o crescimento registrado foi de 64% no número de casos e de 50% no número de óbitos e o número de internações também crescia em 15%.

“Para que essa tendência de queda se concretize é fundamental que a comunidade siga as restrições da quarentena e mantenha cuidados preventivos, especialmente a higienização correta e o uso de máscaras, além de evitar aglomerações”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

O município teve sua estrutura de atendimento aos casos de Covid-19 reforçada, com a implantação do Hospital de Campanha e consequente ampliação na quantidade de leitos para atender casos da doença. Atualmente 15 dos 23 leitos estão em funcionamento no hospital e a expectativa é de que em breve o serviço esteja com todos os leitos em funcionamento. Para isso, na segunda-feira (3) Hospital de Campanha passou a contar com novo sistema de fornecimento de oxigênio, em que tanque substituiu cilindros.

Rio Claro esteve na fase 2 da flexibilização, a laranja, de 1º a 24 de junho, período em que o comércio funcionou com restrições. Desde o dia 25 o município está na fase 1, a vermelha, com funcionamento apenas dos comércios e serviços essenciais.