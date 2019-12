Jovem deficiente arrecada lacres e tampinhas

Apesar de diversos fatos a se lamentar ao longo do ano, 2019 também foi marcante por pessoas que praticaram o bem. A solidariedade foi destaque na vida de muitos nos últimos meses. Este é o caso de Luiz Guilherme da Silva, um jovem especial que dedicou seu ano para ajudar o próximo.

Luiz Guilherme, de 23 anos, teve uma paralisia cerebral quando nasceu e, durante toda a sua vida, convive com limitações causadas pelo problema, mas isso não impede o jovem de buscar fazer o bem. Ao longo de todo o ano de 2019, Luiz realizou campanha para arrecadar tampinhas de garrafas pet e lacres de latinhas, que serão vendidos e o dinheiro será doado para o Rotary comprar cadeiras de rodas.

Os pais de Luiz contam que a vontade do rapaz de ajudar o próximo não é algo de agora e que se sentir útil fazendo o bem é um dos grandes prazeres do jovem: “Isso já vem dele há muito tempo. Uns dias atrás achamos um caderno dele da época da escola, quando foi feita arrecadação de prendas. Mostramos esse caderno para ele e ele até chorou de lembrar que naquela época, quando ia à escola, a professora agradecendo-o pelas prendas. Isso é forte nele. O Gui não consegue muito se expressar, falar, mas gosta de poder ser útil, de incentivar as pessoas a fazerem o bem, isso faz ele ter essa sensação. Isso é algo que realmente não é de agora. Ele sente que essa é a missão dele, ver a alegria dos outros e é isso que o deixa feliz e o faz se engajar com as causas”.

A campanha das tampinhas e lacres em si começou quando Luiz Guilherme foi ao Rotary com seu pai e se interessou pela arrecadação dos itens para a aquisição das cadeiras de rodas. Após isso, o rapaz começou a fazer postagens nas redes sociais e outras pessoas passaram a ajudar na campanha.

Quem tiver interesse em contribuir pode levar os itens até a casa de Luiz Guilherme, que fica na Rua 2, n° 1.692, entre as avenidas 12 e 14, no Centro. A mãe de Luiz, Raquel, também se coloca à disposição de quem quiser mais informações sobre a campanha por meio do número 99664-0325.

As doações foram tantas que Luiz e sua família estão com diversos sacos de tampinhas e lacres na garagem de casa, porém a campanha deles ainda não terminou.

No total, mais de 150 quilos foram juntados nos últimos três meses de arrecadação, mas isso é o que menos importa para o jovem, pois para ele o que importa não é a quantidade, mas sim o gesto de amor na intenção de ajudar o próximo. Portanto, o simples ato de contribuir com uma tampinha que seja, além de ajudar quem precisa, traz muita alegria para Luiz Guilherme.