O jovem que foi baleado na cabeça no dia 14 de novembro no bairro Jardim São Paulo e desde então trava uma batalha pela vida mostrando muita força e superação passou na manhã desta sexta-feira (10) por uma nova cirurgia.

Assim que acordou do procedimento, Vinicius Mackoviak Costa Pagano fez questão de enviar um áudio através do WhatsApp para familiares e amigos dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso e que ele estava bem. O jovem chegou a dizer que estava com fome e com vontade de comer ‘pão de alho’.

Ao Jornal Cidade Cidade, Rafael Pagano, pai de Vinicius, afirmou que a expectativa é que o filho tenha alta nos próximos dias: “Assim que acabou a cirurgia ele foi direto para o quarto e se tudo continuar evoluindo positivamente meu filho deve ir para casa no domingo. Estamos aliviados e muito felizes com a evolução do Vi”, disse o pai que mais uma vez agradeceu as orações e a torcida pela recuperação do jovem.

O caso

No dia 2 de dezembro, a Polícia Civil de Rio Claro, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu no bairro Terra Nova, um dos envolvidos na ação de roubo que terminou com um desfecho trágico no Jardim São Paulo, no dia 14 de novembro. Na oportunidade, um jovem de apenas 18 anos acabou baleado com um tiro na cabeça.

De acordo com Alexandre Socolowski, delegado responsável pelo caso, imagens de câmera de segurança juntamente com um trabalho de investigação dos profissionais da delegacia levaram à prisão temporária, por 30 dias, de um dos criminosos.

“Na casa deste indivíduo de 21 anos, que quando menor de idade já tinha passagens, foram apreendidos celulares, centenas de eppendorfs vazios e mais de R$ 18 mil reais. No comércio do investigado foi apreendido a máquina de cartão onde foi passado o cartão de uma das vítimas e duas máquinas caça-níqueis”, disse a autoridade, que afirma que as investigações prosseguem para chegar a outros envolvidos e também à conclusão de onde partiu o tiro que atingiu Vinicius Mackoviak Costa Pagano que saia de um barzinho com amigos.