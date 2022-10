A pesquisa eleitoral encomendada pelo Jornal Cidade de Rio Claro com a empresa de estatísticas Statsol mostra o candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à frente dos adversários quando isolada a margem de erro em ambos os levantamentos de votos espontâneos e estimulados. Ainda assim, a pesquisa traz um dado relevante: o alto índice de indecisos. Confira a seguir o gráfico:

Espontâneo – Na pesquisa, Tarcísio se destaca com 20% dos votos, à frente de Fernando Haddad (PT), que tem 12,6% das intenções, e em terceiro o atual governador, candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) com 10,6%. Quando considerada a margem de erro de 5% para mais ou para menos, consideram-se chances de segundo turno, visto que o índice de indecisos é bastante alto: 46,1%. Votos brancos/nulos estão em 7,7% e abstenção em 2,2%.

Estimulado – A pesquisa estimulada também traz Tarcísio de Freitas liderando com 25,1%, porém, há de se considerar a possibilidade de segundo turno, visto que Fernando Haddad está com 16,1% e Rodrigo Garcia com 15,1%. Os indecisos também estão se destacando com 22,1% dos entrevistados. Votos brancos/nulos aumentam em comparação com os espontâneos, com 14,1%. A abstenção é de 2,3%.

Metodologia – A pesquisa JC/Statsol foi registrada sob o nº SP-04593/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram entrevistadas 600 pessoas com mais de 18 anos de idade, de 23 a 29 de setembro, presencialmente em 11 regiões de Rio Claro, nos mais variados bairros. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A empresa Statsol tem 22 anos de mercado e atua com procedimentos padrões certificados pelo Conselho Regional de Estatística da 3ª Região (SP-PR-MT-MS). A instituição tem expertise em pesquisas de estatísticas para empresas privadas, prefeituras e empresas públicas. A pesquisa a presidente não foi registrada seguindo determinação do TSE.