Imagem de santa colocada sobre o corpo de porteiro morto intriga autoridades

Familiares e amigos prestam entre a tarde desta segunda-feira (20) e a manhã de terça (21) a última homenagem a Benedito Lucio da Silva, 62 anos, vítima de homicídio na cidade de Santa Gertrudes.

O velório está marcado para ter início às 16h30 e o sepultamento às 9h30 de amanhã (21) no Cemitério São Joaquim.

A vítima foi encontrada sem vida e esfaqueada na noite de domingo (19) na portaria de uma cerâmica desativada que fica no Km 168 da Rodovia Washington Luís (SP-310). Um vigilante e um porteiro que chegavam no local para a troca de turno foram os primeiros a presenciar a ocorrência.

A Polícia Civil de Santa Gertrudes investiga o caso e o que se sabe até o momento é que o celular da vítima foi levado, porém o fato ainda não configura o latrocínio que é o roubo seguido de morte. As autoridades acreditam que o aparelho tenha sido subtraído apenas para atrapalhar as investigações.

Benedito foi morto por aproximadamente 20 facadas e há indícios de luta corporal na portaria. Um ponto que intrigou as autoridades de segurança que atenderam a ocorrência foi uma foto com a imagem de Nossa Senhora da Paz colocada nas costas da vítima depois que ela já havia vindo a óbito. De acordo com a Polícia Civil essa imagem era levada pela vítima na carteira e foi retirada e colocada sob o corpo.