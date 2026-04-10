Um acidente com morte foi registrado na tarde desta sexta-feira (10), na Avenida M17, esquina com a Rua M20, no bairro Cervezão. No local, um idoso de 71 anos, que conduzia uma motocicleta, não resistiu ao impacto com uma caminhonete e morreu na via pública.
A Polícia Militar isolou a área e atende a ocorrência, enquanto aguarda a chegada da perícia. A vítima foi identificada como Vladimir Rodrigues, que morava próximo ao cruzamento onde ocorreu a colisão. A condutora da caminhonete permanece no local e presta esclarecimentos às autoridades.