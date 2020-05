Será sepultado na tarde desta segunda (11) o corpo da vítima de homicídio ocorrido na cidade de Itirapina no final de semana.

Fabiano de Souza da Silva tinha 25 anos de idade e levou várias facadas na noite de domingo (10) em uma praça em Itirapina. Primeiro ele foi encaminhado até o Hospital São José que fica no município. Com a entrada do paciente na unidade a Polícia Militar foi acionada e tomou conhecimento do caso dando iniciou as buscas pelo autor.

Devido a gravidade dos ferimentos, Fabiano foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Claro mas não resistiu.

Fabiano morou muito tempo em Rio Claro e atualmente estava residindo em Minas Gerais. Ele aproveitou o Dia das Mães para visitar a esposa e o filho em Rio Claro e depois foi até Itirapina visitar a mãe. O autor do crime foi preso pela Polícia Militar. O criminoso é natural de Pernambuco e veio para Itirapina foragido após cometer um outro homicídio no Estado em que vivia.