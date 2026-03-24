Caso de violência doméstica mobilizou a Patrulha Maria da Penha no domingo (23); agressor também feriu o filho de quatro anos e resistiu à prisão

Uma ocorrência grave de violência doméstica mobilizou a Polícia Municipal de Rio Claro na manhã do último domingo (23). A solicitação, feita por volta das 11h15, partiu de uma denúncia de cárcere privado e resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos que, demonstrando extrema agressividade, ameaçou matar a esposa na presença dos agentes.

Ao ser abordado pela equipe da Patrulha Maria da Penha, o agressor afirmou que o “próximo passo seria tirar a vida da esposa”. Ele ainda apresentou resistência à autoridade, declarando que não falaria com a policial feminina da equipe, alegando que “não falava com mulheres”.

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Agressões e autuação em flagrante

A confusão teve início quando o homem se irritou com o filho do casal, de apenas quatro anos, e desferiu um tapa na cabeça da criança. Ao tentar proteger o filho, a esposa foi agredida no rosto e golpeada com uma tampa de panela. Para se defender, a mulher utilizou uma faca e atingiu o braço do marido, que revidou armando-se com um facão e desferindo golpes contra as costas e a perna da vítima.

Ambos foram encaminhados pelo SAMU à UPA do Cervezão para atendimento médico. Após receberem alta, foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o agressor foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica e recolhido à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Municipal reforça que atua firmemente no combate a esses crimes por meio de patrulhamentos específicos e atendimento humanizado.