Um caso de violência doméstica e tentativa de homicídio foi registrado no Bairro da Saúde, em Rio Claro, na noite de Domingo (23). Um homem de 48 anos acertou o companheiro de sua enteada com golpes de faca após a vítima ter agredido a jovem.

